Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Üstündağ, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'ı ziyaret etti
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Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Üstündağ, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'ı ziyaret etti

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Üstündağ, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ ve yönetim kurulu heyeti, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a ziyarette bulundu.

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ ve yönetim kurulu heyeti, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a ziyarette bulundu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Niyazi Akdaş'a isminin yazılı olduğu Hacettepe forması ile kulübün atkısı takdim edildi.

Üstündağ, iki kardeş kulübün el birliğiyle zorlu süreçlerden çıkacağını belirtirken, Akdaş ise Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin ayrılmaz bir bütün olduğunu ve iki kulübün de layık olduğu yerlerde olacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Üstündağ, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'ı ziyaret etti - Haberler Spor
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