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YAZ OLİMPİYATLARI'NDA SPOR TIRMANIŞ || Kadınlarda ve erkeklerde hangi yarışlar olacak?

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda spor tırmanışı, hem hız hem de blok tırmanış olarak yer alacak. Uluslararası Spor Tırmanışı Federasyonu (IFSC) ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi web sitesinde duyuruldu. Peki, Kadınlarda ve erkeklerde hangi yarışlar olacak?

Paris 2024 Olimpiyatları Spor Tırmanış Yarışmaları 05 Ağustos 2024 tarihinde başladı. 2024 Paris Olimpiyatları Spor Tırmanış dalında Türk yarışmacı var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün hangi yarışların olacağı araştırılıyor. Peki, YAZ OLİMPİYATLARI'NDA SPOR TIRMANIŞ || Kadınlarda ve erkeklerde hangi yarışlar olacak?

KADINLAR VE ERKEKLERDE HANGİ YARIŞLAR OLACAK?

Paris 2024'te dördü ek spor olmak üzere 32 spor disiplini yer alıyor; bir dans sporu disiplini olan sörf, tırmanma, kaykay ve kırma.

Ülkelerin yanı sıra IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Mülteci Olimpiyat Takımı da bulunmaktadır. Mayıs ayında IOC, 36 sporcunun yer aldığı şimdiye kadarki en büyük IOC Mülteci Olimpiyat Takımı Paris 2024'ü seçti.

Mülteci Olimpiyat Takımı, Rio 2016'da tanıtıldığı gibi üçüncü kez Olimpiyatlarda yarışacak. Brezilya'da Yaz Oyunları'na katılacak 10 sporcudan oluşuyordu. Daha önce Tokyo 2020 takımına katılan 29 yerinden edilmiş sporcu vardı.

TIRMANIŞ TAKVİMİ

Çarşamba, 7 Ağustos:

10:00 – Men's Boulder & Lead semi-final, Lead

12:35 – Women's Speed quarter-finals

12:46 – Women's Speed semi-finals

12:54 – Women's Speed finals

Perşembe, 8 Ağustos:

10:00 – Women's Boulder & Lead semi-final, Lead

12:35 – Men's Speed quarter-finals

12:46 – Men's Speed semi-finals

12:55 – Men's Speed finals

Cuma, 9 Ağustos:

10:15 – Men's Boulder & Lead final, Boulder

12:35 – Men's Boulder & Lead final, Lead

Cumartesi, 10 Ağustos:

10:15 – Women's Boulder & Lead final, Boulder

12:35 – Women's Boulder & Lead final, Lead

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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