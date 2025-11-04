Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Beşiktaş, milli ara öncesinde Antalyaspor ile oynayacağı maçla gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği bu maçla belirlenebilir.

Derbide kırmızı kartla tribüne gönderilen ve tepkilerin odağına yerleşen Yalçın, takımın Galatasaray'ın 12, Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düşmesiyle büyük baskı altında. Göreve geldiğinden bu yana oyuncu kalitesi ve transfer politikası hakkında sık sık eleştirilerde bulunan Yalçın'ın sahada sonuç alamaması camia içinde rahatsızlık yarattı.

"YA TAMAM, YA DEVAM" MAÇI

Sabah gazetesinin haberine göre, Antalyaspor deplasmanında alınacak olası bir yenilgi sonrası yönetim kritik kararlar alabilir. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kara Kartal için milli ara öncesi bu mücadele, hem teknik heyet hem de yönetim adına adeta "ya tamam, ya devam" niteliğinde olacak.