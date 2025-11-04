Haberler

Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler, milli ara öncesinde oynanacak Antalyaspor deplasmanına çevrildi. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği açısından kader maçı olarak görülüyor.

  • Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
  • Beşiktaş, Galatasaray'ın 12 puan ve Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bulunuyor.
  • Antalyaspor deplasmanında alınacak olası bir yenilgi sonrası Beşiktaş yönetimi kritik kararlar alabilir.

Beşiktaş, milli ara öncesinde Antalyaspor ile oynayacağı maçla gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği bu maçla belirlenebilir.

Derbide kırmızı kartla tribüne gönderilen ve tepkilerin odağına yerleşen Yalçın, takımın Galatasaray'ın 12, Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düşmesiyle büyük baskı altında. Göreve geldiğinden bu yana oyuncu kalitesi ve transfer politikası hakkında sık sık eleştirilerde bulunan Yalçın'ın sahada sonuç alamaması camia içinde rahatsızlık yarattı.

"YA TAMAM, YA DEVAM" MAÇI

Sabah gazetesinin haberine göre, Antalyaspor deplasmanında alınacak olası bir yenilgi sonrası yönetim kritik kararlar alabilir. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kara Kartal için milli ara öncesi bu mücadele, hem teknik heyet hem de yönetim adına adeta "ya tamam, ya devam" niteliğinde olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Son maçında kendine kırmızı kart bilinçli göstertip yüksek bahisten voleyi vurdu bıraksın zaten artık..Türkiyedeki bahis sitelerinde o bahis türü yok Kıbrısta tek bir bahis sitesinde açılan bahisten malı götürdü diyorlar..Futbol artık bahis üzerine yapılan yatırımlarla alakalı sonuçlanıyor.Kaç sarı kart gösterilecek,kaç korner kullanılacak.Özellikle VAR a gidilsinmi gidilmesinmi bunlar ile klüpler kasa dolduruyor arka planda yüklü bahisler dönüyor olan zavallı Yem olan vatandaşa oluyor.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarık K:

Haklısın Murat, hatta Futbol da bahis tamamen kaldırılmalı, bu işin başka çıkar yolu kalmadı diye düşünüyorum.

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllarca kriptoda para kaybettikten sonra arkadaşımın bana tanıttığı Bay Nelson'ın platformunu ve ticaret yaklaşımını denemeye karar verdim ve bu verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Becerileri işleri tamamen tersine çevirdi. Kayıplarımı telafi ettim ve başlangıçta yatırdığımdan çok daha fazla 337 bin dolar kazandım. Bu fırsatı kaçırmayın; daha fazla tavsiye için onunla (Nildatrading) Telegram üzerinden iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Beşiktaş saçma sapan yönetilmeye devam ediyor onu gönder bunu getir olm adı birdaha yahu adamla devam edersin liglerin bitimine makul bir süre kala kimi getireceksen getirirsin kadroyu o yapar sonrada ben kurmadım hazır buldum gibi sebeplere sığınmaz ne yani bu gün hoca değiştirip şampiyon mu olacaksınız sürekli aynı hataları yapıp başarı beklemek günü kurtarmaya çalışmaktır yeter artık bi durun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
