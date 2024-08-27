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Vyse ne zaman gelecek, ne zaman kadroya katılacak?

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Riot Games ve VALORANT, yeni ajan Gözcü Vyse'ın kadroya katıldığını duyurdu. Peki, Vyse ne zaman gelecek, ne zaman kadroya katılacak?

Riot Games, sıvı metali kontrol ederek düşmanları tuzağa düşüren ve silahsız bırakan yeni ajan Vyse'ı tanıttı. Vyse ne zaman gelecek, ne zaman kadroya katılacak?

VYSE YETENEKLERİ NELER?

Valorant'ın 26. ajanı, düşmanlarını izole etmek ve kontrol altına almak için sıvı metal tuzakları ve yıkıcı aletler kullanarak savaş alanını manipüle etmekte ustalaşan bir metal dehasıdır.

Vyse ajanının yetenekleri, Valorant'ın altıncı nöbetçisinin doğası incelenerek daha iyi anlaşılabilir.

Vyse, aşırı saldırgan rakiplere kurnazca bir kesinlikle saldırarak kontrol, hesaplama ve cezayı temsil ediyor.

Ajanın yetenekleri, düşmanları izole ederek ve akışlarını bozarak taktiksel avantajlar yaratmak etrafında dönüyor ve bu da onu savaş alanında korkutucu bir güç haline getiriyor.

Vyse, Valorant'ta bir nöbetçi ajan ve kontrol ve izolasyon konusunda uzmandır. Sıvı metali manipüle eder ve düşmanları konumlarını ve stratejilerini yeniden düşünmeye zorlar. Riot Games, onun oynanışını bir örümcek ağı kurmaya benzetiyor; düşmanlar yakalandığında, öldürücü darbeyi indiriyor.

Vyse'nin yetenekleri, pervasızca atlayanları veya koordineli kalmayı başaramayanları cezalandırmayı hedefler. Bir maçın akışını değiştirme potansiyeli önemlidir ve bu da onu Valorant kadrosuna heyecan verici bir katkı yapar.

Vyse sadece alan tutmakla ilgili değil; agresif oyuncuların gösterdiği her türlü zayıflığı kullanarak, onların özgüvenini kendilerine karşı kullanmakla da ilgilidir.

Valorant'ın gelişen meta'sının bir parçası olarak Vyse, özellikle son derece uzmanlaşmış araç setiyle birleştirildiğinde oyuncuların taktiklere nasıl yaklaştıklarına meydan okuyor.

Valorant Vyse ajan yetenekleri

Vyse, güçlü kalabalık kontrolü ve taktiksel bozulmalar sağlayan dört benzersiz yetenekle donatılmıştır:

Vyse ne zaman gelecek, ne zaman kadroya katılacak?

Yay Gülü (E)

Vyse, herhangi bir yüzeye yerleştirilebilen bir Arc Rose ile donanır. Arc Rose, etkinleştirildiğinde ona bakan tüm düşmanları kör ederek tetiklenene kadar gizli kalır.

Bu yetenek çok yönlülüğü nedeniyle öne çıkıyor; Vyse onu alıp gerektiğinde yeniden kullanabiliyor ve hem savunma hem de saldırı fırsatları sağlıyor.

Duvarların içinden yerleştirilebilme özelliği, dar alanlardan geçmeye çalışan düşmanların hazırlıksız yakalanmasını sağlayarak son derece stratejik kurulumlar için potansiyel yaratıyor.

Kesme (Q)

Vyse, Shear ile görünmez bir duvar tuzağı oluşturan sıvı metal filamentleri yerleştirir. Bir düşman bu tuzağı geçtiğinde, arkalarında sağlam, yıkılmaz bir duvar belirir, kaçış yollarını keser ve onları savunmasız bırakır.

Bu duvar sınırlı bir süre kalır ve oyuncuları Vyse ile etkileşime girmeye veya yeniden gruplaşmaya zorlar. Bireysel oyuncuları takımlarından izole etmek için güçlü bir araçtır ve yıkıcı takip oyunları için fırsat yaratır.

VYSE NE ZAMAN GELECEK?

Vyse, 28 Ağustos saat 23.00'ten itibaren aşamalı olarak tüm bölgelerde çıkışını yapacak.

Osman Demir
Osman Demir
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