Üye Girişi
Haberler

Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen hakkında merak edilen konular arasında Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? merak ediliyor.

Osimhen Müslüman mı? Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen hakkında merak edilen konular arasında Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? merak ediliyor. Detaylar...

OSİMHEN MÜSLÜMAN MI?

Osimhen Müslüman değildir ve dini inancı Hristiyanlık'tır. Futbolcunun manevi yolculuğu, yaşamının birçok yönünde önemli bir rol oynuyor.

Osimhen, inancını sadece kendi iç dünyasında yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda bu inanç doğrultusunda topluma yardım etme isteğiyle de öne çıkıyor. Senegal'in dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mané'den ilham alan Osimhen, özellikle Afrika genelinde engelli insanlara destek olmayı amaçladığını belirmektedir. Mané'nin kendi ülkesinde yaptığı yardım çalışmaları, Osimhen için büyük bir ilham kaynağı olmuş durumda.

Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi?
title