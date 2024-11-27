UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Liverpool-Real Madrid karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? İşte detaylar!
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Avrupa'nın iki dev kulübü, Liverpool ve Real Madrid, karşı karşıya geliyor. Liverpool-Real Madrid maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Bu nefes kesen mücadele, Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçlarından biri olmaya aday. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool-Real Madrid mücadelesi 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRT İZLEME LİNKİ VAR MI?
TRT'nin resmi dijital platformu üzerinden tüm TRT kanallarının canlı yayınlarına ve arşiv içeriklerine ulaşabilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.