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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | 5 Ağustos kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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05-08-2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

UEFA.TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Şifresiz Web, Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/programı, 05 Ağustos Pazartesi günü çekilecektir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 13:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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