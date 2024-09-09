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Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

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Türkiye İzlanda Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye İzlanda maçı yayın bilgisi!

Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye İzlanda maçı yayın bilgisi haberimizde!

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı EXXEN'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye İzlanda maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Türkiye İzlanda maçını şifresiz izleyebilecekler. TV8'den ise maçı şifresiz canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İzlanda maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den ve TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE GALLER İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Türkiye İzlanda maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.45'te açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye İzlanda maçı, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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