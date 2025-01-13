TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var?
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 13 Ocak canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 13 Ocak'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
09:15 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:30 GÜN ORTASI
13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
17:00 Trendyol 1.Lig: Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor / 19.Hafta
19:00 SPOR MERKEZİ
20:00 Manisa FK-Ümraniyespor
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Çorum FK-İstanbulspor maçı, 13 Ocak Pazartesi günü saat 17:00 oynanacak.
Manisa FK-Ümraniyespor maçı, 13 Ocak Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak.