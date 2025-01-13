TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 13 Ocak'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:15 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:00 Trendyol 1.Lig: Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor / 19.Hafta

19:00 SPOR MERKEZİ

20:00 Manisa FK-Ümraniyespor

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Çorum FK-İstanbulspor maçı, 13 Ocak Pazartesi günü saat 17:00 oynanacak.

Manisa FK-Ümraniyespor maçı, 13 Ocak Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak.