Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı
TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 arttı. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yılbaşında yaklaşık yüzde 50 zamlanacak; kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı cezası 2 bin 167 lira olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.
TRAFİKTEKİ TÜM CEZALAR ARTTI
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL