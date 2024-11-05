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Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı

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TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 arttı. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yılbaşında yaklaşık yüzde 50 zamlanacak; kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı cezası 2 bin 167 lira olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.

TRAFİKTEKİ TÜM CEZALAR ARTTI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Hukuk
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvatandaş:

alkollü araç kullanmak kendi ve başkasının canını hiçe sayılmak olduğu için. cezası aracına el koyup devlet malına aktarmak olmalı.

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Haber YorumlarıAli Veli:

Alkollü araç kullanmanın cezası en az 100 bin olmalı, 30 günde ceza evine atacaksın...

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Biz ülkece nesillerdir fakir olduğumuz için lezzet tutkunu ve tat alma bağımlısıyız çünkü gelirimizle sadece karın doyurabiliyoruz ve yiyecek alabiliyoruz. Bu zayıflık yani zaaf çok yaygın olduğu için özümsüyor ve düzeltilmesi gereken bir eksiklik gibi görmememiz sağlanıyor çünkü bende, sende, onda hepimizde varsa bir eksiklik değildir, anlıyor musun ? Şekerle tatlandırılmış acı hayatlar yaşamamız bu yüzden. Bu tüm davranışlara yansıyor, sevişirken bile çerez yemek ya da film izlemek zorundayız.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

az bunlar azzzzzzz almanya gibi yapacaksın o zaman gör kimse cesaret edebiliyor mu

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