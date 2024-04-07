Tornado Cash Davasında Kripto Dünyası Kenetlendi

Ethereum gizlilik protokolü Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm, Ağustos ayında tutuklanıp üç ayrı suçlamayla yargılanmaya başlamıştı. Storm, kendisine yöneltilen suçlamaların düşürülmesi için mahkemeye başvurdu.

Tornado Cash Davası Kripto Sektörünü Sarsıyor

Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un yargılanma süreci devam ederken, kripto para sektöründen önemli destekler geliyor. Ağustos ayında tutuklanan ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Storm, suçlamaların düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu. Benzer suçlamalarla yargılanan diğer kurucu ortak Roman Semenov'un davası devam ederken bir diğer ortak Alexey Pertsev'in Hollanda'daki davasının sonucu ise 14 Mayıs'ta açıklanacak.

Coin Center, Blockchain Association ve DeFi Education Fund gibi önemli kripto savunuculuk grupları, Storm'a destek olmak amacıyla mahkemeye amicus curiae özetleri sundu. Bu özetlerde, hükümetin suçlamalarına karşı benzer argümanlar öne sürülerek Tornado Cash geliştiricilerinin Banka Gizlilik Yasası'na uymalarının imkânsız olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 'Birinci Değişiklik' haklarının ihlal edildiği savunuldu.

Blockchain Association, Tornado Cash geliştiricilerinin kullanıcı varlıkları üzerinde bağımsız bir kontrole sahip olmadıklarını ve bu nedenle FinCEN'in para transferi işletmesi tanımına uymadıklarını vurguladı. Coin Center ise Tornado Cash'in Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı (IEEPA) ihlal ettiği iddiasına karşı çıkarak yazılımın yayınlanma kararının Lazarus Grubu'nun faaliyetlerinden bağımsız olduğunu savundu.

DeFi Education Fund ise yazılım geliştiricilerinin gelecekteki hukuki risklerine dikkat çekti. Sunulan özette, bu tür bir hukuki yaklaşımın kötü amaçlarla kullanılan kodu yazan geliştiricilere yönelik cezai sorumluluk riskini artırabileceği belirtildi. Son olarak hükümet savcıları henüz Storm'un suçlamaların reddedilmesi talebine yanıt vermedi.