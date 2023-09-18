Ticari Gayrimenkul Satışlarında Artış Gözlemlendi

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, ticari gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini, ofis ve ticari ünitelerin satışlarında büyük bir hareketlilik başladığını bildirdi.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, ticari gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini, ofis ve ticari ünitelerin satışlarında büyük bir hareketlilik başladığını bildirdi.

Bilgiçler Yapı açıklamasına göre, Cushman & Wakefield I TR Internatıonal tarafından hazırlanan "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" başlıklı raporda, İstanbul'da ofis doluluğunda son 10 yılın en yüksek oranına ulaşıldığı belirtildi. TUİK ise ağustos ayında satılan konut sayısında geçen yıla oranla düşüş yaşandığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Bilgiç, ticari gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Yatırımcıların yüksek gelir elde etme potansiyeli sebebiyle, ticari gayrimenkullere yöneldiğini gözlemliyoruz. Ofis ve ticari ünitelerin satışlarında büyük bir hareketlilik başladı. Arz talep dengesinin olumlu seyrettiğini gözlemliyoruz. Ancak bu talep devam ederse, denge bozulabilir, fiyatlar artabilir." ifadelerini kullandı.

Yatırım potansiyeli ve ticari ihtiyaçlar bir arada

Ticari gayrimenkullerin yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu aktaran Bilgiç, salgının etkisinin azalmasıyla ticari gayrimenkullere ilginin arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Bilgiç, "Bu dönemde ciddi bir büyüme kaydeden e-ticaret sektörü de ticari alanların depo ve lojistik olarak kullanılarak talebi büyüttü. Kira getirileri ve istikrarlı gelir akışı sunması bakımından iş insanlarının yanı sıra yatırımcılarda da konutun dışında ticari gayrimenkullere talebi gözlemliyoruz. İstanbul'da dönüşmeyi bekleyen 300 bin ticari ünite var. Depreme dayanıklı gayrimenkul ihtiyacı ve daha sürdürülebilir ve modern iş alanları arayışı da yine piyasa hareketliliğinin sebebi olarak ortaya çıkıyor ve ticari projelere yeni bir ivme kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Bayrampaşa'da 22 bin metrekarelik arazi üzerine konumlanan toplam 332 ofis ve ticari dükkanlardan oluşan AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis projelerinin "ustalık eseri" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Projemizi 3 ay önce hayata geçireceğimizi, eylül ayında lansmana çıkacağımızı duyurmuştuk. Henüz lansmana çıkmadan, daha önceki projelerimizden alışveriş yapan yatırımcılarımız ve projelerimizi takip eden müşterilerimiz tarafından yoğun taleple karşılaştık. Projemizdeki ticari ünitelerin şimdiden yüzde 16'sını lansman öncesi sattık. Projeye yoğun ilgi gösteren iş insanlarının arasında ilk defa ticari gayrimenkul satın alacak kişiler de var. Ticari gayrimenkullerin geri dönüşüm süresi olarak en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olması da yine yatırımcıların projelerimize yönelmesine sebep oluyor."

Verilen bilgiye göre, son 7 yılda 7 milyar 100 milyon TL'lik yatırımla konut ve ticari gayrimenkul projelerine imzasını atan şirket, AKTİM1, AKTİM2 ve AKTİM3 projeleriyle adından söz ettirdi. 2016'dan itibaren 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul hayata geçiren Bilgiçler Yapı, yeni projeleri AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis'in inşasına başladı.