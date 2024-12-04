Üye Girişi
Haberler
ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

 TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı
Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarın TRT Spor'a konuk olacağı açıklandı. Peki, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun burada dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalara cevap vermesi bekleniyor. Peki, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı?

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU YAYINI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
TFF'den yapılan açıklamada:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 5 Aralık Perşembe (yarın) günü saat 20.00'de TRT Spor'da futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır.

Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

İzlemek için tıklayınız .

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktaydı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olur.

Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi.

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık göreviniMuharrem Usta'ya devretti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Bakan Şimşek'ten gençlere yatırım tavsiyesi! 5 yılda kazanacakları parayı açıkladı
img

Muhaliflerle çatışan Esad'dan sürpriz adım
img

Bu maçta 14 kırmızı kart çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı? Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli? Esra Yakut bulundu mu? Esra Yakut öldü mü, yaşıyor mu? Acun Ilıcalı yayını ne zaman, hangi kanalda konuşuyor? Acun Ilıcalı CANLI izleme linki var mı? Southampton Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Özdilek AVM'de yangın söndü mü, Özdilekpark İstanbul'da SON DURUM ne? Newcastle Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taklit tağşiş listesindeki hileli Çay markaları hangileri? Manchester City Nottingham Forest CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City Nottingham Forest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş AVM'de yangın söndü mü, İstanbul Levent hangi AVM'da yangın çıktı? Sivasspor Galatasaray maçı ertelenecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.