TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun burada dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalara cevap vermesi bekleniyor. Peki, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı?

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU YAYINI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

TFF'den yapılan açıklamada:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 5 Aralık Perşembe (yarın) günü saat 20.00'de TRT Spor'da futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır.

Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

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İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktaydı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olur.

Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi.

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık göreviniMuharrem Usta'ya devretti.