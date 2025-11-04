Haberler

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, saha içindeki başarısının yanı sıra davranışlarıyla da taraftarın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olmak üzere tam 6 dili akıcı şekilde konuşabilen Alman teknik adamın, 7. dil olarak Türkçe öğrenmeye başladığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Tedesco, hem futbolcularla hem de taraftarla iletişimini daha güçlü hale getirmek için özel olarak Türkçe dersi alıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Özellikle Samandıra'da çalışanlarla birebir iletişim kurmak ve takımdaki Türk oyuncularla bağını güçlendirmek isteyen teknik adamın bu hamlesi, Fenerbahçe camiasında takdir topladı. Taraftarlar, sosyal medyada Tedesco'nun bu davranışını "Gerçek Fenerbahçeli olmuş" ve "Saha dışında da büyük lider" yorumlarıyla övdü.

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bu zeka ile futbolda harcanıyorsun aga !

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Haber YorumlarıTT:

Adam hakkaten Fatih Sultan Mehmed gibi adammış :) Bravo

