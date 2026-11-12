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TCL’den spor ve sinemaseverlere müjde! TCL TV alanlara 12 aylık beIN CONNECT Yıldız Dolu Paketi hediye

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TCL’den spor ve sinemaseverlere müjde! TCL TV alanlara 12 aylık beIN CONNECT Yıldız Dolu Paketi hediye
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55 inç ve üzeri TCL televizyonlardan herhangi bir modeli seçili satış noktalarından satın alanlar, Trendyol Süper Lig ve Premier Lig yayınlarının da bulunduğu beIN CONNECT Yıldız Dolu Paketi’nden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Üstelik TCL yetkili servisleri, televizyon kurulumu sırasında beIN CONNECT aktivasyonuna da destek olacak.

Tüketici elektroniği ve ekran teknolojilerinin önde gelen markalarından Tcl, spora ve futbolun birleştirici gücüne yatırım yapmaya devam ediyor. İngiltere Premier Ligi’nin efsanevi kulüplerinden Arsenal’in resmi global partneri olan marka, küresel futbol ekosistemi içinde tribünlerden evlere taraftar deneyimini desteklemeye devam ediyor. Tcl, beIN CONNECT ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı ile tüketicilerin evlerine futbol heyecanını taşıyacak.

1 Kasım 2026 itibarıyla başlayan ve 31 Mayıs 2027 tarihine kadar sürecek kampanyada, seçili satış noktalarından 55 inç ve üzeri TCL televizyon modellerinden herhangi birini satın alan ve TCL yetkili servisleri aracılığıyla kurulumunu sağlayan herkes, on iki ay boyunca geçerli beIN CONNECT Yıldız Dolu Paketi’nin sahibi olacak. Bu sayede futbolseverler Trendyol Süper Lig ve Premier Lig başta olmak üzere Fransa Ligi (Ligue 1), Portekiz Ligi (Liga Portugal) ve F1 gibi birçok önemli spor ve motor sporları organizasyonunu sezon boyunca ücretsiz takip edebilecek ve yeni TCL televizyonlarının sunduğu büyük ekran ve görüntü teknolojileriyle spor heyecanını evlerinde yaşayabilecek. Üstelik spor heyecanına ek tüm dünyada ilgiyle izlenen birbirinden popüler dizi ve filmleri de hediye Yıldız Dolu Paketi’nin içerisinde bulunuyor. Bu da büyük ekranda sinema deneyimine önem verenler için vazgeçilmez bir fırsat anlamına geliyor.

Stoklarla sınırlı kampanyanın tüm koşullarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Ece Güneş
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