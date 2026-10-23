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Taşlıçay'da Cumhuriyet Kupası'nı Yavuz Selim Ortaokulu 5-2'lik skorla kazandı

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Taşlıçay'da Cumhuriyet Kupası'nı Yavuz Selim Ortaokulu 5-2'lik skorla kazandı
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Ağrı Taşlıçay'daki Stad'da oynanan Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası finalinde Yavuz Selim Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu'nu 5-2 yenerek şampiyon oldu. Finali izleyen Kaymakam Kübra Baka Kılıç, dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini takdim etti.


Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi  Stadı’nda düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası, oynanan final karşılaşmasının ardından sahibini buldu.

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın da izlediği final müsabakasında Yavuz Selim Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede rakibini 5-2 mağlup eden Yavuz Selim Ortaokulu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvada Yavuz Selim Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Nurali Turan Ortaokulu üçüncü, Yardımcılar takımı ise dördüncü oldu.

Final karşılaşmasının ardından Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ tarafından dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, öğrenciler arasında sportif rekabetin, takım ruhunun ve dostluk duygularının pekişmesine katkı sağladı.

Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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