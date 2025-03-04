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TAM ALTIN FİYATLARI: 4 Mart altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?

TAM ALTIN FİYATLARI: 4 Mart altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?
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Reşat altın ne kadar? ?ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, 4 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalarda son dönemde meydana gelen gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Peki, 4 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 14:21 itibariyle yüzde 0,99 artarak 22127,04'den işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATLARI: 4 Mart altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?4 Mart altında son durum ne

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 14:21 itibariyle yüzde 1,69 artarak 23153,88 'den işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATLARI: 4 Mart altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?Cumhuriyet altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 14:21 itibariyle yüzde 1,69 artarak 23854,46'den işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATLARI: 4 Mart altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?Reşat altın ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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