Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor Aleyna elendi mi? Survivor Aleyna gitti mi 24 Nisan 2024?

24 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde haftanın son gitme adayını belirledi. Çıkan oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Merve oldu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya gelecek ve aralarından bir isim adaya veda edecek.

Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

SURVİVOR ALEYNA ELENDİ Mİ?

Bugün elenen isim Berna oldu.