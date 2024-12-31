Üye Girişi
Haberler
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Survivor Adem kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor Adem kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken Adem Kılıçcı, yarışma performansı ve özel hayatıyla merak ediliyor. Adem Kılıçcı'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabının ne olduğu gibi bilgiler hakkında detaylar haberimizde.

Survivor 2025 yarışmacılarından Adem Kılıçcı, performansı ve özel hayatı ile dikkat çekiyor. Adem Kılıçcı'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı merak ediliyor. İşte Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Spor kariyerine boks yaparak adım atan Kılıçcı, amatör boks alanında Türkiye'yi birçok kez uluslararası arenada temsil etmiştir. Milli sporcu kimliğiyle tanınan Adem, ringlerde gösterdiği başarının yanı sıra Survivor yarışmalarındaki performansıyla da popüler hale gelmiştir.

Adem Kılıçcı, Türk milli boks takımı sporcusu olarak uzun yıllar boyunca Türkiye'yi temsil etti. Amatör boks kariyerinde önemli başarılar elde etti ve adını dünyaya duyurdu.

• 2004 Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası: Gümüş madalya kazandı.

• 2007 Dünya Boks Şampiyonası: Bronz madalya kazandı.

• 2013 Akdeniz Oyunları: Altın madalya kazandı.

• 2016 Rio Olimpiyatları: Türkiye'yi temsil etti.

Adem Kılıçcı, profesyonel boks kariyerinde elde ettiği uluslararası başarılar ve Survivor'daki üstün performansıyla tanınan bir sporcu ve televizyon figürüdür. 37 yaşındaki sporcu, hem boks alanında hem de televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
img

ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti? Kurumsal yeni yıl mesajları 2025! Çalışanlara yılbaşı kutlama mesajı örnekleri Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025? O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk takımında kimler var? O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk kaç yaşında nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.