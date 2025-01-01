Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025?
Survivor 2025'in çekim yeri merak konusu oldu. Ünlü televizyon yarışma programı Survivor, 2025 sezonunu Dominik Cumhuriyeti'nde çekiyor. Karayipler'deki Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Jamaika'nın doğusunda, Porto Riko'nun batısında bulunuyor. YSurvivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025?
Survivor 2025'in başlamasıyla birlikte yeni sezonun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Survivor 2025 nerede çekiliyor, hangi ülke? Survivor yeni sezon Dominik'te mi çekiliyor? Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025?
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı