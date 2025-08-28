Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos Cuma Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

28 Ağustos 2025 tarihli Süper Loto çekilişinin açıklanıp açıklanmadığı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler sorgulama ekranını araştırırken, kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin kime çıktığı da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Süper Loto'da bu haftaki büyük ödül ne kadar? İşte, 28 Ağustos 2025 Süper Loto çekilişi sonuçları ve canlı yayın detayları…

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanan şans oyunudur. Her 6 sayılık seçim bir kolon anlamına gelir.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde sistem, oyuncu adına rastgele 6 sayı belirler.

• Bir kolonda 6'dan fazla sayı işaretlendiğinde sistem oyunu devreye girer ve bu sayılardan oluşabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar şeklinde oluşturulur.

• Oyuncular isterlerse Ortak Bilet yöntemiyle arkadaşlarıyla birlikte bilet alabilir. Bu yöntemle bir veya birden fazla bilet farklı oranlarda ortak şekilde satın alınabilir ve paylar anında hesaplara yansır.

• Süper Loto'ya katılmak için Milli Piyango Online sitesi, mobil uygulama veya en yakın satış noktaları kullanılabilir.

28 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos 2025 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Milli Piyango tarafından yapılacak duyuruyla birlikte kazanan numaralar ve büyük ikramiye tutarı açıklanacak. Sonuçlara online platformlardan veya resmi satış noktalarından ulaşmak mümkün.