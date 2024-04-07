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Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi?

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Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa maçı neden iptal edildi? soruları gündemde. Beklenen derbi Süper Kupa maçı yarıda kesildi. Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Peki, Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa maçı neden iptal edildi?

SÜPER KUPA MAÇI YARIDA MI KALDI?

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi?

ICARDI 1. DAKİKADA GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

SÜPER KUPA MAÇI NEDEN TATİL EDİLDİ?

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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