SON DURUM | SEYYANEN ZAM YATTI MI? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak?

Seyyanen zam yattı mı? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak? Merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında, seyyanen zam farkı ödenecek mi gündeme geliyor. Seyyanen zam, özellikle son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Peki, Seyyanen zam yattı mı? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Seyyanen zam yattı mı? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaşlarına yapılan zamla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye çıkarıldı. Seyyanen zam yattı mı? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

SEYYANEN ZAM YATTI MI?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.