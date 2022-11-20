Senegal Dünya Kupası kadrosu 2022! Senegal dünya kupası kadrosunda kimler var? Senegal milli takımı kadrosu!

Senegal Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Senegal geliyor. Senegal aday kadrosu isimleri! Senegal milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Senegal dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Senegal 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...