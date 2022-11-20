Senegal Dünya Kupası kadrosu 2022! Senegal dünya kupası kadrosunda kimler var? Senegal milli takımı kadrosu!
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Senegal Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Senegal geliyor. Senegal aday kadrosu isimleri! Senegal milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Senegal dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Senegal 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
Senegal Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Senegal geliyor. Senegal aday kadrosu isimleri! Senegal milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Senegal dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Senegal 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
SENEGAL DÜNYA KUPASI KADROSU
Senegal 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR)
Savunma: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo-Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olimpiakos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)
Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Olimpik Marsilya), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Mustafa Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading)
Forvet: Sadio Mane (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olimpik Marsilya), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United).
SENEGAL MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Senegal millî futbol takımı, Senegal'i uluslararası alanda temsil eden millî futbol takımı. Afrika'nın başarılı millî takımlarındandır. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Dünya Kupası tarihindeki ilk katılımını gerçekleştirmiştir. 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştır.