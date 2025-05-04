Futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki Samsunspor Eyüpspor maçı hangi platformlardan izlenebilir? Maçı şifresiz izlemek mümkün mü? Samsunspor Eyüpspor maçı CANLI nasıl izlenir? Samsunspor-Eyüpspor maçı şifresiz, HD, izleme linki!

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Samsunspor Eyüpspor maçı, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. beIN Sports kanalı, Digiturk aboneleri için 77. kanalda, Kablo TV kullanıcıları için ise 232. kanalda yer alıyor.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Digiturk aboneleri beIN Sports 1 kanalından HD kalitede canlı yayın izleyebilir.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Samsunspor Eyüpspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşma, yalnızca ücretli beIN Sports aboneliğiyle izlenebilir. Şifresiz yayınlarla ilgili sosyal medya ve korsan sitelerde dolaşan linklere itibar etmemeniz önemle tavsiye edilir.