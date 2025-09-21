Haberler

Sadettin Saran'ın bahis firması mı var? Sadettin Saran'ın bahis firması hangi firma?

Sadettin Saran'ın bahis firması mı var? Sadettin Saran'ın bahis firması hangi firma?
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme süreci tamamlanırken, başkan adaylarından Sadettin Saran'ın sahibi olduğu yasal bahis şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu açıklandı. Bu gelişme, kulüp gündemine damga vurdu.

Sadettin Saran'ın söz konusu adımı, spor kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı. Özellikle bazı futbolseverler, bu hamleyi Saran'ın seçimi kazandığı yönünde bir işaret olarak değerlendirirken, onun sahibi olduğu bahis şirketiyle ilgili merak da arttı: Sadettin Saran'ın gerçekten bir bahis firması var mı ve bu firma hangisi?

SADETTİN SARAN'IN BAHİS FİRMASI VAR MI?

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Tuttur hisselerinin devri gerçekleşmezse, başkan seçildiği anda şirketi tamamen kapatacağını ve bu tartışmayı ortadan kaldıracağını duyurdu.

OY VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme süreci sona erdi. Bu sırada, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu yasal bahis firmasının faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiği açıklandı.

FUTBOLSEVERLERİN YORUMLARI

Saran'ın bu kararı, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraftarların bir kısmı bu hamleyi, seçimi kazanacağına dair güçlü bir işaret olarak yorumladı.

Osman DEMİR
