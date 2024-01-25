Sacha Boey neden yok, sakat mı, Bayern Münih'e mi gitti, transfer mi oldu?

Sacha Boey İstanbulspor Maçında Neden Yok? Neden Oynamıyor?... Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Sacha Boey ilk 11'de yer almadı. Ayrıca Boey yedeklerde de bulunmuyor. Sacha Boey neden yok, sakat mı, Bayern Münih'e mi gitti, transfer mi oldu?

SACHA BOEY NEDEN YOK, SAKAT MI?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Haftaya 54 puan ve averajla ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek için seyircisi önüne çıkacak. 21. haftanın kapanış maçında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u tek golle geçen İstanbulspor ise moralli bir şekilde rakibinin karşısında yer alacak.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sacha Boey'den kötü haber geldi.Fransız oyuncu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Boey'in yerine sağ bekte Barış Alper Yılmaz görev yapıyor.

GALATASARAY : Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İSTANBULSPOR : Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan.