Üye Girişi
Haberler

ROU hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar ROU açılımı ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Peki, ROU hangi ülke? ROU açılımı ne?

Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi.Peki, ROU hangi ülke? ROU açılımı ne?

ROU HANGİ ÜLKE?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. UOK'nın bazı kullandığı kodlar ise standartlaşmış ISO 3166-1alpha-3 kod listesinden çok daha farklı. FIFA, FIBA ya da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları gibi daha başka uluslararası spor organizasyonları da, katılımcı ülke kafilelerini isimlendirebilmek için aynı kodları kullanıyorlar.

ROU : Romanya

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Romanya Spor Uluslararası Gündem Spor Dünya Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

 Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı

Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title