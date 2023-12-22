Rıza Çalımbay kovuldu mu, istifa mı etti?

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada Çalımbay'a emekleri için teşekkür edildi. Rıza Çalımbay kovuldu mu, istifa mı etti?

RIZA ÇALIMBAY KOVULDU MU?

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.

Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz.