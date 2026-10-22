Rixos Mısır 2027’yi uluslararası yıldızlarla karşılıyor

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Rixos Mısır otelleri, 2027 yılbaşı programını Mısır’ın dört önemli turizm destinasyonuna yayıyor. Sharm El Sheikh, Hurghada, Alamein ve İskenderiye’deki yedi Rixos tesisini kapsayan program, yılbaşı gecesinden başlayarak 6 Ocak’a kadar sürecek.

Farklı tarihler ve müzik türlerinden uluslararası isimleri bir araya getiren yılbaşı etkinliklerinde, “What Is Love” ile dünya çapında tanınan Haddaway, “Mr. Saxobeat” ile listelerde başarı yakalayan Alexandra Stan, 90’ların dans müziğinin önemli gruplarından SNAP! feat. Turbo B ve elektronik müzik sahnesinin öne çıkan DJ’lerinden Fedde Le Grand yer alıyor.

Sharm El Sheikh’te üç farklı yılbaşı sahnesi

Rixos Premium Seagate, 31 Aralık gecesi Alexandra Stan’i ağırlayacak. Paris Select Band, Golden Girls Show, DJ Michelle ve Jo Squillo’nun da yer alacağı program, 5 Ocak’ta DJ Litchi, 6 Ocak’ta Aston Band ve DJ Karry G ile devam edecek.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te yılbaşı gecesinin öne çıkan ismi, “Summer Jam” ile tanınan The Underdog Project olacak. Gecede ayrıca ünlü Hollandalı DJ Fedde Le Grand ve Aston Band sahne alacak. 6 Ocak’ta ise Paris Select Band, Golden Girls Show, DJ Michelle ve Jo Squillo programda yer alacak.

Yetişkinlere özel konseptiyle hizmet veren Rixos Sharm El Sheikh Adults Only 18+, yeni yılı Haddaway konseriyle karşılayacak. Côte d’Azur Gala Band ve DJ Mykris’in de yer aldığı program; 1 Ocak’ta DJ Mykris, 4 Ocak’ta Paris Select Band ve DJ Michelle, 5 Ocak’ta DJ Karry G, 6 Ocak’ta ise Claps Band ve DJ Litchi ile devam edecek.

Hurghada’daki Rixos otellerinde yılbaşı haftası konserlerle sürecek

Kızıldeniz kıyısında, yıl boyunca güneşli iklimi, berrak denizi, mercan resifleri ve beyaz kumlu adalarıyla öne çıkan Hurghada, özellikle kış aylarında deniz tatilini sürdürebilmek isteyenler için Mısır’ın en güçlü turizm merkezlerinden biri.

Hurghada’daki Rixos Premium Magawish Suites & Villas ve Rixos Premium Magawish Bay View, 31 Aralık gecesi Boney M Experience, Claps Show Band, DJ AlexFish ve DJ Kaka’yı ağırlayacak.

Program, 1 Ocak’ta DJ Kaka, 2 Ocak’ta DJ AlexFish ve 5 Ocak’ta DJ KrisMi ile devam edecek. 6 Ocak’ta ise Côte d’Azur Gala Band, Haddaway ve DJ KrisMi sahne alacak.

Alamein’de SNAP!, İskenderiye’de Elissa ve Akcent

Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Rixos Premium Alamein, 31 Aralık gecesi SNAP! feat. Turbo B, Fantomel & Kate Linn ve FAYETTE’i ağırlayacak. Program, 5 ve 6 Ocak’ta DJ Lia Lisse performanslarıyla devam edecek.

Rixos Montaza Alexandria ise 31 Aralık gecesi Lübnanlı ünlü şarkıcı Elissa ve Akcent konserlerine ev sahipliği yapacak.

“ Yılbaşı programını tek geceyle sınırlamıyoruz”

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, programla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yılbaşı, misafirlerimizin en çok beklediği dönemlerden biri. Bu yıl, yılbaşı programımızı yalnızca 31 Aralık gecesiyle sınırlamıyor, 6 Ocak’a kadar sürdürüyoruz. Farklı müzik türlerinden uluslararası sanatçıları bir araya getirirken misafirlerimiz konaklayacakları tesislerde farklı bir yılbaşı deneyimi yaşayabilecek. Sharm El Sheikh ve Hurghada’dan Alamein ve İskenderiye’ye uzanan programlarımızda, Rixos’un hizmet anlayışı ve deneyim olanaklarıyla bir araya getiriyoruz. Misafirlerimizi ağırlamak ve 2027’ye birlikte, güzel anılarla başlamak için sabırsızlanıyoruz.”

Rixos Mısır otelleri, son yıllarda uluslararası sanatçıların katıldığı konserleri otellerindeki tatil programının önemli bir parçası haline getirdi. 2027 yılbaşı döneminde de konser ve DJ performanslarına gala geceleri ile yılbaşına özel yemekler eşlik edecek.

Sharm El Sheikh ve Hurghada’nın Kızıldeniz kıyılarından Alamein ve İskenderiye’ye uzanan program, misafirlere yeni yılı Mısır’ın farklı destinasyonlarında karşılama alternatifi sunuyor.

Kaynak: Haberler.com