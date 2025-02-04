Reşit Karabacak kimdir? Güreşçi Reşit Karabacak öldü mü, yaşıyor mu?

Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğü yaptı. Reşit Karabacak kimdir?Güreşçi Reşit Karabacak öldü mü, yaşıyor mu?

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

1954 yılında Erzurum' da dünyaya geldi.

1973 yılında İzmir Tekel Spor Kulübünde güreşe başladı.

Bursa Tofaş SAS güreş Kulübünde güreş yapmaya devam etti.

1973 yılı Tameşvar YUGOSLAVYA da Büyükler Serbest stil 68 Kg da Balkan 5.

1974 yılı Ankara TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Balkan 1.

1983 yılı Casabianca FAS da Serbest stil 74 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1987 yılı Lazkiye SURİYE de Serbest stil 90 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1975 yılı Madrit İSPANYA da Serbest stil 68 Kg da Avrupa 4.

1976 yılı Leningrad S.S.C.B. de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 6.

1977 yılı Bursa TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 2.

1978 yılı Sofya BULGARİSTAN da Serbest stil 74 Kg da Avrupa 3.

1979 yılı Bükreş ROMANYA da Serbest stil 82 Kg da Avrupa 4.

1983 yılı Budapeşte MACARİSTAN da 82 Kg da Avrupa 1.

1983 yılı Kiew S.S.C.B. de Serbest stil 82 Kg da Dünya 5.

1985 yılı Leipzig D.ALMANYA da Serbest stil 90 Kg da Avrupa 3.

1987 yılı Veliko Tırnova BULGARİSTAN da Serbest stil 90 Kg da Avrupa 3.

1997 yılı Lozan İSVİÇRE de Serbest stil 74 Kg da Dünya 4.

Milli Takımda Antrenörlük yaptı.

19 Kasım 2020 de korona virüs nedeniyle Bursa da hayatını kaybetti.