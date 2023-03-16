UEFA Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken beklenen maçlardan biri ise Real Sociedad - Roma maçı oldu. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarından biri olan Real Sociedad - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Real Sociedad - Roma maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Real Sociedad - Roma maçı canlı izle!

Real Sociedad - Roma karşılaşmasına kısa zaman kala futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan mücadelenin ne zaman ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi maçı olan Real Sociedad - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Real Sociedad - Roma maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Real Sociedad - Roma maçı canlı izle!

REAL SOCİEDAD - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Roma maçı 16 Mart günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCİEDAD - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Roma Exxen platformunda canlı olarak yayınlanıyor.