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Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için harekete geçtiği öğrenildi. Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fransız basını, Galatasaray'ın orta saha transferi için Club Brugge'ün Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika ile anlaştığını duyurdu. Peki, Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

RAPHAEL ONYEDİKA KİMDİR?


Doğum : 19 Nisan 2001 (23 yıl yaşında), Imo Eyaleti, Nijerya

Şu andaki takımları : Club Brugge KV (#15 / Orta Saha), Nijerya millî futbol takımı (#25 / Orta Saha)

Boy : 1,84 m

Raphael Onyedika Nwadike (d. 19 Nisan 2001), ön libero pozisyonunda oynayan Nijeryalı millî futbolcu. Pro League ekibi Club Brugge forması giymektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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