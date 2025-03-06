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RAN hangi takım? RAN açılımı ne? (Fenerbahçe Rangers)
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Rangers Football Club, İskoçya'nın en üst seviye futbol ligi İskoçya Premiership'de oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, şehrin güneybatısında yer almaktadır RAN hangi takım? RAN açılımı ne? (Fenerbahçe Rangers)

Rangers, 55 kez İskoçya lig şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Ligi Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmış ve üç kupanın üçünü de aynı sezonda yedi kez kazanarak, dünyanın diğer kulüplerinden daha fazla bu başarıya imza atmıştır.RAN hangi takım? RAN açılımı ne?

RAN HANGİ TAKIM?

Rangers Football Club, İskoçya'nın en üst seviye futbol ligi İskoçya Premiership'de oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, şehrin güneybatısında yer almaktadır.

Rangers, 55 kez İskoçya lig şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Ligi Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmış ve üç kupanın üçünü de aynı sezonda yedi kez kazanarak, dünyanın diğer kulüplerinden daha fazla bu başarıya imza atmıştır. Rangers, UEFA turnuvalarına ulaşan ilk Britanya kulübü olmuş ve 1972'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren kulüp 1961 ve 1967'de de aynı kupada iki kez final oynamıştır. 2007-2008 sezonunda da UEFA Kupası'nda final oynama başarısı göstermiş ve 200 bin kişi final günü takımla İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat etmiştir. Rangers'ın Celtic'le uzun süredir devam eden ezeli bir rekabeti vardır ve iki Glasgow kulübünün bu mücadelesi Old Firm olarak bilinir ve dünyanın en popüler derbilerinden biri olarak gösterilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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