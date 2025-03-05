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PSG Liverpool maçı nasıl izlenir? PSG Liverpool maçı CANLI izleme linki var mı?

PSG Liverpool maçı nasıl izlenir? PSG Liverpool maçı CANLI izleme linki var mı?
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PSG Liverpool maçı nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Liverpool'un kozlarını paylaşacağı bu dev mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, "PSG Liverpool maçı canlı izleme linki" ve "PSG Liverpool maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ( Psg ) ile Liverpool arasındaki karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. "Psg Liverpool maçı nasıl izlenir?" ve "Psg Liverpool maçı canlı yayın bilgileri" merakla bekleniyor. 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak olan PSG Liverpool maçı, çeyrek finale yükselme yolunda büyük önem taşıyor. Peki, "PSG Liverpool maçı canlı izleme linki" nerede? Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

PSG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

PSG ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG LIVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?

PSG Liverpool maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir seçenek, TRT Tabii Spor ve Paramount+ gibi resmi yayıncıları tercih etmek olacaktır. "PSG Liverpool maçı canlı izleme linki" arayanlar, bu platformlar üzerinden maça kolayca ulaşabilirler.

TRT TABİİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

?TRT'nin dijital platformu tabii, Türk dizileri, filmleri, belgeselleri, çocuk programları ve orijinal içerikleriyle izleyicilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Platform, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde de hizmet vermektedir.

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