Porto - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Porto - Benfica maçı nereden izlenir?

3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Porto - Benfica maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Porto - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Porto - Benfica CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Porto- Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Porto- Benfica maçı ne zaman?

PORTO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Porto ile Benfica arasındaki Portekiz Liga NOS maçı, Türkiye'de Spor Smart ve Smart Spor HD kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Spor Smart, D Smart platformunda 77 numaralı kanalda yer alarak, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Aynı şekilde Smart Spor HD de D Smart platformunda 77 numaralı kanalda yer almakta ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Porto-Benfica maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 23:30'da başlayacaktır. Maç, Porto'daki Estádio do Dragão Stadyumu'nda gerçekleşecektir.