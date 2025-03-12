Pi Network (PI) fiyat tahminleri! Pi Network 2025 fiyat tahmini nedir?
Kripto para piyasalarında son dönemlerin dikkat çeken ismi Pi Network (PI), fiyat tahminleri ile gündeme geldi. Değerlendirmeler ve analizler sonucunda, yatırımcılar ve analistler arasında çeşitli fiyat tahminleri yapılıyor. Bu tahminler, kripto para birimi PI'ın gelecekteki performansı hakkında fikir veriyor.
Pi Network (PI), kripto para dünyasında dikkat çeken projelerden biridir. Yatırımcılar ve meraklılar, PI'nin gelecekteki fiyat hareketlerini yakından takip etmektedir. Peki, Pi Network'ün 2025 ve sonrasındaki fiyat tahminleri nelerdir? İşte güncel analizler ve beklentiler...
PI NETWORK (PI) FİYAT TAHMİNLERİ
CoinDataFlow: Platformun deneysel fiyat tahmin simülasyonuna göre, 2025 yılında PI'ın değeri %71,29 oranında artarak en iyi senaryoda 2,36 $ seviyesine ulaşabilir.
CoinCodex: Bu platform, Pi Coin'in 2025 yılında 0,874205 $ ile 3,93 $ aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Pi Coin %450,02 oranında değer kazanarak 3,93 $'a ulaşabilir.
PI NETWORK 3035 FİYAT TAHMİNİ NEDİR?
Son 24 saatte Pi Network (PI), küresel piyasadaki düşüş eğilimine paralel olarak %12 değer kaybetti. Varlık, gün içinde 1,25 $ ile 1,59 $ aralığında dalgalandı ve 1,39 $ seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.