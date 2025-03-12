Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Pi Network (PI) fiyat tahminleri! Pi Network 2025 fiyat tahmini nedir?

Pi Network (PI) fiyat tahminleri! Pi Network 2025 fiyat tahmini nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarında son dönemlerin dikkat çeken ismi Pi Network (PI), fiyat tahminleri ile gündeme geldi. Değerlendirmeler ve analizler sonucunda, yatırımcılar ve analistler arasında çeşitli fiyat tahminleri yapılıyor. Bu tahminler, kripto para birimi PI'ın gelecekteki performansı hakkında fikir veriyor.

Pi Network (PI), kripto para dünyasında dikkat çeken projelerden biridir. Yatırımcılar ve meraklılar, PI'nin gelecekteki fiyat hareketlerini yakından takip etmektedir. Peki, Pi Network'ün 2025 ve sonrasındaki fiyat tahminleri nelerdir? İşte güncel analizler ve beklentiler...

PI NETWORK (PI) FİYAT TAHMİNLERİ

CoinDataFlow: Platformun deneysel fiyat tahmin simülasyonuna göre, 2025 yılında PI'ın değeri %71,29 oranında artarak en iyi senaryoda 2,36 $ seviyesine ulaşabilir.

CoinCodex: Bu platform, Pi Coin'in 2025 yılında 0,874205 $ ile 3,93 $ aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Pi Coin %450,02 oranında değer kazanarak 3,93 $'a ulaşabilir.

Pi Network (PI) fiyat tahminleri! Pi Network 2025 fiyat tahmini nedir??

PI NETWORK 3035 FİYAT TAHMİNİ NEDİR?

Son 24 saatte Pi Network (PI), küresel piyasadaki düşüş eğilimine paralel olarak %12 değer kaybetti. Varlık, gün içinde 1,25 $ ile 1,59 $ aralığında dalgalandı ve 1,39 $ seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı
img

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
img

89 yaşında işlediği çifte cinayetin nedenini böyle itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.