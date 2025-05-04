Pazar günü kargolar açık mı? sorusu, özellikle hafta sonu gönderi veya teslimat planlayan vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Kimi kullanıcılar teslimat almayı beklerken kimileri de acil bir gönderi yapmak istiyor. Peki, Pazar günü kargolar açık mı ve hangi firmalar istisna oluşturuyor? İşte detaylı yanıt…

PAZAR GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Standart kargo şirketleri Pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı özel hizmetler, belirli bölgelerde faaliyet gösterebilir.

PAZAR GÜNÜ KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

Çoğu kargo şubesi Pazar günleri kapalıdır.

PAZAR GÜNÜ KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Çoğu kargo şirketi Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PAZAR GÜNÜ ACİL KARGO GÖNDEREBİLİR MİYİM?

Standart kargo şirketleri Pazar günleri hizmet vermediğinden, acil gönderiler için özel kargo hizmetlerini araştırmanız gerekebilir.