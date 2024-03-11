Paradoks ne demek? Sporda paradoks anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Paradoks, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Paradoks ne demek? Paradoks anlamı ne? İşte, Paradoks kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Paradoks kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Paradoks anlamı ne? Paradoks ne demek?
PARADOKS NE DEMEK?
paradoks
Fransızca paradoxe
1. isim Aykırı düşünce:
"Başından beri çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak." - Attilâ İlhan
2. isim >çelişki.
3. isim, felsefe Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık.