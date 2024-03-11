Paradoks ne demek? Sporda paradoks anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Paradoks kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Paradoks anlamı ne? Paradoks ne demek?

PARADOKS NE DEMEK?

paradoks

Fransızca paradoxe

1. isim Aykırı düşünce:

"Başından beri çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak." - Attilâ İlhan

2. isim >çelişki.

3. isim, felsefe Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık.