Süper Lig devi Beşiktaş, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Peki, Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer mi oldu? Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ozan Tufan transferinde son durum ne?

Süper Lig devi Beşiktaş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Peki, Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer mi oldu? Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ozan Tufan transferinde son durum ne?

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER Mİ OLDU?

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Fenerbahçe'li Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın. 28 yaşındaki Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bursaspor forması giyen Tufan, İngiltere Championship ekibinde toplamda 44 maça çıktı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 8 gol kaydetti.