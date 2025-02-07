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Otomotiv devi Ford on binlerce aracını geri çağırıyor

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Ford Motor Company'nin başı, olası bir geri görüş kamerası sorunu nedeniyle dertte. Firmadan yapılan açıklamada yaklaşık 73 bin aracın geri çağrılacağı bildirildi.

Ford yaklaşık 73 bin aracını potansiyel hatalı arka görüş kamerası nedeniyle geri çağırıyor. ABD'de Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bir geri çağırma raporunda, araçlarda zaman zaman kararan veya çarpık bir görüntü gösteren bir arka görüş kamerası olduğu belirtildi.

Raporda, arızanın nedeninin şu anda bilinmediği ancak Ford'un bunun nedeninin araçlara takılan belirli kameralardan kaynaklandığına inandığı açıklandı.

Rapora göre Ford, geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporundan haberdar değil.

Geri çağırma aşağıdaki Ford araçlarından bazılarını kapsamaktadır:

2021 Expedition

2021-2022 Super Duty

2021-2022 F-250

2021-2022 F-350

2021-2022 F-450

2021-2022 F-550

2021-2022 F-600

Bazı 2020-2022 Lincoln Corsair

Otomotiv devi Ford on binlerce aracını geri çağırıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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