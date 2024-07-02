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Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Osmangazi köprüsüne zam geldi mi?

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Osmangazi köprüsü ne kadar? Osmangazi köprüsü geçiş ücretine zam geldi mi? Osmangazi köprüsü ödeme nasıl yapılıyor? Osmangazi köprüsü güncel fiyat nedir, ne kadar zam geldi konuları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Osmangazi köprüsü ücreti ne kadar?

Osmangazi köprüsüne zam geldi mi? Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne? Osmangazi köprüsü ücreti ve ödemelerin nasıl yapıldığı merak konusu. Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ve zam ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağına dair iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamalarda, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerinin doğru olmadığı belirtildi.

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Osmangazi köprüsüne zam geldi mi?

İDDİALAR YALANLANDI

Sosyal medyada yayılan bu iddialar üzerine DMM, 15 Mayıs 2024 tarihinde geçiş ücretlerinde bir güncelleme yapıldığını hatırlatarak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. DMM'nin "X" hesabından yapılan açıklamada, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz," denildi.

Bu açıklamayı takiben, Karayolları Genel Müdürlüğü de benzer bir duyuru yaptı. KGM'nin açıklamasında, son günlerde bazı medya organlarında kamu-özel sektör işbirliği modeli ile yapılan ve trafiğe açılan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. KGM, araç geçişlerinin mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edildiğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri şu şekilde:

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Osmangazi köprüsüne zam geldi mi?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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