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Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?

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Galatasaray'dan Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Tedavilerine başlanan yıldızların sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi. Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?

OSIMHEN'İN ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA VAR

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

NE KADAR OYNAMAYACAKLAR?

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmese de TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Osimhen'in durumu Trabzonspor ve Kayserispor maçları öncesinde sürekli kontrol altında tutulacak. Nijeryalı oyuncu, iyileşme hızına göre bu iki maçta da forma giyebilir.

İki oyuncunun da 5 Ocak hafta sonunda oynanacak Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde;

• 12 Aralık: Malmö (D)

• 16 Aralık: Trabzonspor

• 22 Aralık: Kayserispor (D)

Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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