Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli?

Futbolseverler "Orkun Kökçü kimdir?" sorusunun yanıtını özellikle son transfer gelişmeleriyle birlikte merak ediyor. Genç yaşına rağmen hem Avrupa'da hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atan futbolcu, 2025 yaz transfer döneminde Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer oldu. "Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli?" gibi sorular da Google'da sıkça araştırılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi. Türk asıllı olan genç futbolcu, Hollanda'da büyüdü ancak millî takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Kariyerine FC Groningen altyapısında başlayan Kökçü, 2014 yılında Feyenoord'un gençlik akademisine katıldı. Feyenoord formasını ilk kez 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası maçında giydi ve ilk maçında gol sevinci yaşadı. Eredivisie'deki ilk maçına ise Aralık 2018'de çıktı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Feyenoord ile 2020 yılında sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

2022-2023 sezonunda kaptanlığa yükselen Orkun Kökçü, Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un Eredivisie şampiyonu olmasında büyük rol oynadı. Gösterdiği üstün performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve 10 Haziran 2023'te 25 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu. Bu transfer, hem Portekiz Ligi hem de Feyenoord açısından rekor bir satış olarak kayıtlara geçti.

Benfica formasıyla Supertaça zaferi yaşayan Kökçü, ilk golünü Vitória Guimarães karşısında attı. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi de yaşayan oyuncu, 20 Eylül 2023'te Red Bull Salzburg maçında Avrupa arenasına adım attı.

Orkun Kökçü'nün son durağı ise Türkiye oldu. 12 Temmuz 2025'te Beşiktaş ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşan futbolcu, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyecek. Orta sahadaki oyun kurucu rolüyle Beşiktaş'a büyük katkı sağlaması bekleniyor.