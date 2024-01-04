Olympiakos - Monaco Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Olympiakos - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Olympiakos - Monaco Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Olympiakos - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Olympiakos - Monaco Basket maçı ne zaman?

OLYMPİAKOS - MONACO BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? NASIL?

Olympiakos ile Monaco arasındaki THY Euroleague maçını izlemek için aşağıdaki kanalları ve platformları kullanabilirsiniz:

Olympiakos-Monaco Maçı S Sport Plus Canlı Maç İzlemek İçin:

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Olympiakos-Monaco Maçı S Sport 2 Canlı Maç İzlemek İçin:

S Sport 2: Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç, 04 Ocak Perşembe günü saat 22:15'te başlayacak. Olympiakos ile Monaco arasındaki mücadeleyi Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu Stadyumu'nda izleyebilirsiniz.