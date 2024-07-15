Oğuz Aydın kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Oğuz Aydın Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferlerini yapıp Cenk Tosun ile de el sıkışan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın da bitirdi. Alanyaspor ile bonservis pazarlığında ortak noktayı bulan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etti. Peki, Oğuz Aydın kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Oğuz Aydın Fenerbahçe ile anlaştı mı?

OĞUZ AYDIN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Resmi imzanın ardından ise sarı lacivertli takıma katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.