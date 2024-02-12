Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu?
Survivor 2024 All star yarışmacıları arasında olan Ogeday Girişken herkesin araştırma konusu hâline geldi. Peki, Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu?
2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All-Star programında yarışmacı olan Ogeday Girişken'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu?
OGEDAY KİMDİR?
Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.
SURVİVOR ŞAMPİYONLARI LİSTESİ
2005 Uğur Pektaş
2006 - Derya Durmuşlar.
2007 Taner Özdeş
2010 - Merve Oflaz.
2011 Derya Büyükuncu
2012 - Nihat Altınkaya.
2013 Hilmi Cem İntepe
2014 – Turabi Çamkıran
2015 Turabi Çamkıran
2016 - Çağan Atakan Arslan
2017 Ogeday Girişken
2018 - Adem Kılıçcı
2019 -Yusuf Karakaya - Katerina Dalaka
2020 - Cemal Can Canseven
2021 İsmail Balaban
2022 Nisa Bölükbaşı
2023 Nefise Karatay