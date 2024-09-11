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Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için Nottingham Forest'tan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ifade edildi. Peki, Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?

Avrupa'dan çok sayıda kulüple anılmasına rağmen Galatasaray'da kalan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama ses getirdi. Tuncay Maldan, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti" dedi.Peki, Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?

NOTTİNGHAM FOREST HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYUYOR?

Nottingham Forest FC Nottingham şehrinin bir banliyösü olan West Bridgford'da yer alan City Ground'da maçlarını oynayan profesyonel bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp an itibarıyla İngiltere futbol lig sisteminde birinci lig seviyesinde yer alan Premier League'de oynamaktadır. Takımın teknik direktörü 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren Steve Cooper'dur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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