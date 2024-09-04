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NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler...

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Son dönemlerin popüler konularından biri olan NFT (Non-Fungible Token) piyasası hakkında çökme iddiaları gündeme geliyor. 4 Eylül'deki son gelişmeler, NFT piyasasının neden düşüşe geçtiği konusunda ipuçları sunuyor.

Son dönemlerde popülerliği hızla artan NFT (Non-Fungible Token) piyasası, çöküş iddialarıyla gündeme geliyor. 4 Eylül'deki son gelişmeler, NFT piyasasının neden düşüşe geçtiğine dair bazı ipuçları sunuyor. Artan rekabet, piyasanın doygunluğu, spekülatif alımların azalması ve genel ekonomik koşullar gibi faktörler, NFT piyasasındaki bu gerilemeyi tetikleyen başlıca sebepler arasında gösteriliyor. Peki, NFT çöktü mü? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler...

NFT ÇÖKTÜ MÜ?

Blockchain teknolojisinin sunduğu güvenilirliğe rağmen, NFT'ler finansal açıdan büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 2021-2022 döneminde zirve yapan NFT dünyası, o günlerin çok uzağında. Bir zamanlar Justin Bieber, LeBron James ve Madonna gibi ünlülerin de ilgi gösterdiği dijital sanat furyası, büyük bir değer kaybı yaşadı.

NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler...

NFT DÜŞTÜ MÜ?

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club ve EtherRock gibi ünlü koleksiyonların en pahalı parçaları, eski değerlerinin yarısından bile daha düşük fiyatlarla el değiştiriyor.NFT piyasasının toplam değeri, 526 milyar dolardan 18 milyar dolara düşerek %97 oranında bir kayıp yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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