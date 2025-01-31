Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti

Bakan Ersoy'da eşlik etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Neymar hangi takımda oynuyor 2025?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Peki, Neymar hangi takımda oynuyor 2025?

Brezilya'nın Santos takımı, Al-Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar'ı tekrar kadrosuna kattığını açıkladı. Santos, 'Prens geri döndü' mesajıyla transferi duyurdu. Neymar hangi takımda oynuyor 2025?

NEYMAR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Santos, sosyal medya hesabından "Prens geri döndü" başlığıyla bir video paylaşarak, Neymar transferini duyurdu. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, altyapısından yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.2017 yılında ise İspanyol ekibinden 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Fransız ekibiyle de yollarını ayıran Neymar, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atmıştı. Neymar, Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı çıkarken, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Neymar hangi takımda oynuyor 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Tüm Türkiye buz kesecek
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Maç biter bitmez yanına koştular

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.